کارشناس بیماری‌های مشترک انسان و حیوان مرکز بهداشت استان یزد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۷۷ مورد ابتلا به تب مالت در استان یزد شناسایی شده که بالاتر از متوسط کشوری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، تاج فیروزه گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۷۷ مورد ابتلا به تب مالت در استان یزد شناسایی شده که معادل ۳۸ نفر در هر صد هزار نفر جمعیت است؛ رقمی که بالاتر از متوسط کشوری است.

وی افزود: بیشترین موارد ابتلا در شهرستان‌های مروست، خاتم و ابرکوه گزارش شده که علت آن دامداری گسترده در این مناطق عنوان شد.

تاج فیروزه افزود: تب مالت همچنان یکی از بیماری‌های بومی یزد است. وی، یادآور شد: یزد که در سال ۱۴۰۲ رتبه سوم کشوری در ابتلا را داشت، در سال ۱۴۰۳ به جایگاه نهم تا دهم رسیده و وضعیت تا حدی بهبود یافته است.

دکتر مینوسپهر، رئیس گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان یزد، نیز با اشاره به اهمیت تب مالت از نظر بهداشتی و اقتصادی گفت: تشخیص این بیماری به دلیل علائم متنوع دشوار است و در صورت درمان نشدن می‌تواند به عوارض جسمی، روانی و حتی کارافتادگی منجر شود.

وی تأکید کرد: مصرف لبنیات غیرپاستوریزه مانند شیر، پنیر و سرشیر، و همچنین گوشت یا جگر نیم‌پز از عوامل اصلی انتقال بیماری است. استفاده از محصولات لبنی پاستوریزه و پخت کامل گوشت مهم‌ترین راه‌های پیشگیری محسوب می‌شوند.

برای افزایش آگاهی، کارگاه آموزشی ویژه پرسنل بهداشتی استان یزد در تفت برگزار شد تا نیرو‌های بهداشتی بتوانند برنامه‌های اجرایی مؤثرتری برای کنترل بیماری پیاده‌سازی کنند.