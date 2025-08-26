پخش زنده
امروز: -
مدیر کل هواشناسی خوزستان برای روزهای آینده کاهش دما و افزایش رطوبت و شرجی در برخی مناطق استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده وقوع دماهای ۴۸ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی طی امروز است و سپس در چهارشنبه و پنجشنبه کاهش یک تا ۲ درجهای دما در سطح استان مورد انتظار است.
وی افزود: همچنین تا پایان هفته استقرار جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی، جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخشهای شمالی استان خواهد شد.
سبزه زاری ادامه داد: با توجه به افزایش رطوبت رشد ابر در ارتفاعات و مه رقیق در نوار ساحلی و مناطق جنوبی دور از انتظار نیست و در بعد از ظهر روز جاری وزش بادها در بخشهای شمالِ غربی، غربی و جنوبِ غربی در حد متوسط و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود، بنابرین احتمال خیزش گردوغبارهای محلی و موقتی نیز در این مناطق وجود دارد.
به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۸.۶ و ایذه با دمای ۲۴.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۳ و کمینه دمای ۲۹ درجه سانتیگراد رسیده است.