نخست‌وزیر استرالیا با طرح اتهاماتی بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران درباره حوادثی که هیچ ارتباطی با ایران ندارد، این کشور را به اخراج سفیر و تعلیق روابط دیپلماتیک تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «آنتونی آلبانیزی» نخست‌وزیر استرالیا در نشست خبری در کانبرا مدعی شد دولت ایران پشت دو حمله ضدیهودی در شهر‌های ملبورن و سیدنی قرار داشته است.

وی بدون اینکه شواهدی ارائه دهد، مدعی شد «سازمان اطلاعات امنیتی داخلی (ASIO) اطلاعات موثقی به دست آورده که نشان می‌دهد دولت ایران دست‌کم دو حمله را هدایت کرده است. این نتیجه‌گیری واقعاً نگران‌کننده است.»

آلبانیزی افزود «ایران تلاش کرده نقش خود را پنهان کند، اما ASIO ارزیابی کرده که این کشور پشت حمله به رستوران لوئیس کانتیننتال کیچن در سیدنی در ۲۰ اکتبر سال گذشته و بمب‌گذاری در کنیسه یهودی آداس اسرائیل در ملبورن در دسامبر بوده است.»

نخست‌وزیر استرالیا همچنین مدعی شد ایران احتمالاً حملات دیگری را نیز در خاک استرالیا سازماندهی کرده است.

آلبانیزی پس از مطرح کردن این اتهامات بی‌اساس، جمهوری اسلامی را به تعلیق روابط تهدید کرد و گفت گفت که دولت او سفیر ایران را اخراج خواهد کرد و فعالیت سفارت استرالیا در تهران به حالت تعلیق درمی‌آید.

وی همچنین گفت که کانبرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان یک سازمان تروریستی در فهرست گروه‌های ممنوعه قرار خواهد داد.

گرچه تا این لحظه مقام‌های ایرانی به این ادعا‌ها واکنشی رسمی نشان نداده‌اند، اما تهران پیش‌تر در موارد مشابه، چنین اتهاماتی را «بی‌اساس و سیاسی» توصیف کرده است.