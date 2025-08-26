پخش زنده
مدیر امور اراضی آذربایجانغربی از نهایی و ابلاغ شدن ۱۰ پلاک در کمیسیون رفع تداخلات استان در مردادماه ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛صفر حسینزاده با اعلام این خبر گفت: «از مجموع این پلاکها، هشت پلاک مربوط به شهرستان ارومیه، یک پلاک از شهرستان میاندوآب و یک پلاک از شهرستان سردشت است که پس از بررسیهای کارشناسی و تصویب در کمیسیون، نقشه نهایی آنها به ادارات و مراجع ذیربط ابلاغ شد.»
وی افزود: «مساحت کل اراضی بررسیشده در این ۱۰ پلاک، در مجموع هفت هزار و ۵۸۳ هکتار است که تعیین تکلیف این اراضی، نقش مهمی در شفافسازی مالکیتها، تثبیت حقوق بهرهبرداران و رفع اختلافات ثبتی خواهد داشت.»
مدیر امور اراضی استان تأکید کرد: تسریع در روند رسیدگی به پروندههای رفع تداخلات از اولویتهای جدی این مدیریت است و با برنامهریزی انجامشده، جلسات کمیسیون استانی با هدف کاهش زمان رسیدگی به پروندهها بهصورت منظم و مستمر برگزار میشود.