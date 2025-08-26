به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سید محمد سادات ابراهیمی اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر که از طریق وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور انجام شد، موفق شدیم اعتبار مورد نیاز برای بهسازی ۲۳ کیلومتر از جاده‌های حیاتی حوزه انتخابیه را تامین کنیم.

وی در تشریح جزئیات این محور‌ها افزود: این اعتبار که معادل ٧٠٠ میلیارد ریال است، جهت روکش آسفالت محور‌های میان‌آب - مدرس (بهبید) به طول ۶ کیلومتر، محور سریمه - ابتدای جاده اهواز به طول ۴ کیلومتر، محور ترکالکی - بدیل به طول ۴ کیلومتر، محور گوریه - سه‌راهی نی‌سیاه به طول ۵ کیلومتر، محور شرق شعیبیه به طول ۴ کیلومتر تصویب و به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خوزستان ابلاغ شده است.

حجت الاسلام سادات ابراهیمی ادامه داد: زمان شروع عملیات اجرایی این طرح‌ها بلافاصله پس از اتمام فرآیند قانونی برگزاری مناقصه خواهد بود.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از همکاری‌های وزیر راه و شهرسازی، بهبود کیفیت راه‌های روستایی و بین شهری را عاملی کلیدی در رشد اقتصادی منطقه، توسعه کشاورزی، افزایش ایمنی تردد و رفاه حال مردم شوشتر و گتوند دانست و تاکید کرد: روند اجرایی این طرح‌ها تا بهره‌برداری کامل مرتب رصد می‌شود.