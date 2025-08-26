استاندار مازندران، از جذب سرمایهگذاریهای چند هزار میلیاردی برای ساماندهی پسماند در استان خبر داد و گفت: کارخانه کمپوست دنیا در پنج پهنه مازندران احداث خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، گفت: ارتقای کیفیت زندگی، رفاه و آرامش مردم و سلامت اجتماعی و بهداشتی، ضرورت حل دو چالش اساسی استان یعنی پسماند و فاضلاب با رویکردی علمی و پایدار است.
وی افزود: پسماند، ابرچالش مازندران است که بحرانی اجتماعی، زیستمحیطی و بهداشتی را برای مردم این سرزمین ایجاد کرده و به زیرساختهای طبیعی، آبی و جنگلی آسیب رسانده است.
استاندار مازندران با اشاره به وضعیت نامناسب مدیریت پسماند، تأکید کرد: دپوی زبالهها در عرصههای طبیعی، مسئولان استان را بر آن داشته تا با تشکیل کارگروه و برگزاری جلسات با کارشناسان و اساتید دانشگاهی، معضل پسماند را بعد از ۴ دهه حل کنند.
وی اعلام کرد: براساس آمار موجود، بهطور میانگین روزانه بیش از ۴ هزار تن زباله در مازندران تولید میشود و این میزان در فصول گردشگری به ۲ تا ۳ برابر میرسد.
رستمی با اشاره به انتخاب پنج پهنه در مازندران برای ایجاد کارخانه کمپوست، خاطرنشان کرد: جذب سرمایهگذاریها و ورود تکنولوژیهای جدید در این پنج پهنه با عملیاتی کردن ساخت جدیدترین کارخانه کمپوست، پایانی بر این ابرچالش کهنه خواهد بود.
وی در خصوص اقدامات انجامشده در مدیریت پسماند، گفت: با کمک بخش خصوصی، ۷۰ درصد پروژههای مرتبط با پسماند تا پایان امسال به اتمام میرسد و مازندران تا سال آینده از معضل پسماند رها خواهد شد.
رستمی از برنامهریزی برای راهاندازی زبالهسوزی در غرب استان با ظرفیت ۲۵۰ تن زباله و تبدیل آن به کمپوست خبر داد و افزود: در حال حاضر، طرح تفکیک زباله از مبدا در حدود ۱۱۰۰ روستا اجرا میشود و ۳۰۰ روستای دیگر نیز در مراحل اجرایی قرار دارند. از طریق این طرح، حدود ۲۶ درصد از تولید زباله در روستاها کاهش پیدا کرده است.
استاندار مازندران گفت: اقدامات دولت در راستای حل معضلات زیستمحیطی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است و دستیابی به تحقق آیندهای پاکتر و سالمتر را در استان افزایش میدهد.