دادستان شهرستان مهریز، از مهر وموم ۲۲ واحد بنگاه معاملات املاک به دلیل رعایت نکردن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و سایر تخلفات قانونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمد حسین دهقان با اشاره به اهمیت اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: این واحد‌ها به دلیل عدم رعایت مفاد این قانون حیاتی، عدم ثبت‌نام در سامانه ملی کاتب و همچنین نصب نکردن هولوگرام اختصاصی سامانه کاتب، که از الزامات قانونی فعالیت در این حوزه است، مهر وموم شده‌اند.

وی افزود: هدف از این برخورد قاطع، نه تنها جریمه، بلکه ایجاد شفافیت حداکثری در معاملات املاک و پیشگیری از بروز کلاهبرداری‌ها و دعاوی حقوقی ناشی از معاملات غیر رسمی است.

دادستان شهرستان مهریز با تأکید بر استمرار این طرح نظارتی، خاطرنشان کرد: مهر وموم این واحد‌ها تا زمان رفع کامل نواقص قانونی و احراز صلاحیت‌های لازم برای فعالیت، ادامه خواهد داشت.