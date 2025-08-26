پخش زنده
بدنبال اعلام وقوع حادثه غرق شدگی در رودخانه روستای ساریقامیش بلافاصله یک تیم از امدادگران ستاد فرماندهی آتش نشانی و تعدادی از غواصان درجه یک این شهرستان به محل اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛این اقدام با هدف پیدا وخارج کردن دو نفر، غریق انجام گرفت که به دلیل نداشتن مهارت کافی در شنا دچار غرق شدگی وفوت شده بودند.
رسول معروفی رئیس سازمان آتش نشانی عنوان کرد: دختر حادثه دیده توسط نجاتگران حاضر در محل از آب کشیده شده و تحویل کارشناسان فوریتهای پزشکی شده و پس از انتقال به بیمارستان درآنجاپس از تلاشهای زیادکادر درمان، متاسفانه جان خودراازدست دادوغواصان شهرستانی و آتش نشانی پس از رسیدن بلافاصله عملیات جستوجو را آغاز کرده که حوالی ساعت ۱۹ عصر جنازه فرد مذکور کشف و از آب بیرون کشیده شد.
معروفی در ادامه توضیح داد: لقمان بهلولی حدودا ۴۵ ساله ویاسمن بهلولی ۱۴ساله اهل همین روستا بودند که متأسفانه در این حادثه جان خود را از دست دادند.
مسئولان تیم امداد و نجات ضمن ابراز همدردی با خانواده جانباختگان، از شهروندان خواستند با توجه به افزایش دما و حضور گستردهتر مردم در حاشیه رودخانهها، نکات ایمنی را رعایت کرده و از شنا در نقاط پرخطر بدون تجهیزات و مهارت کافی خودداری نمایند.