\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0627\u0632 \u067e\u06a9\u0646\u00a0\u0622\u0645\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f \u0686\u06cc\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0647 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f\u06cc\u060c \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06cc\u06a9 \u062a\u0631\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0648\u0627\u062a \u0633\u0627\u0639\u062a \u0628\u0631\u0642 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f9 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062a \u0645\u0634\u0627\u0628\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u0642\u0628\u0644 \u0631\u0634\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a .\n