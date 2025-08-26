معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خوزستان از ضبط ۷ هزار و ۵۵۰ هزار لیتر سوخت و محکومیت قاچاقچی به پرداخت جریمه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام بهمئی گفت: ماموران نیروی انتظامی اهواز پس از کشف سوخت به ظن قاچاق در یک انبار گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق ۷ هزار و ۵۵۰ لیتر نفت‌گاز به ارزش یک میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز رسیدگی شد.

بهمئی ادامه داد: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا کشف شده محکوم و جریمه وصول شد.