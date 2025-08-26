پخش زنده
همزمان با سومین روز از هفته دولت، یک واحد پرورش مرغ مادر گوشتی با حضور استاندار گیلان در بندرکیاشهر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ همزمان با سومین روز از گرامیداشت هفته دولت، یک واحد پرورش مرغ مادر گوشتی با حضور هادی حقشناس استاندار گیلان و جمعی از مسئولان در بندرکیاشهر مورد بهره برداری قرار گرفت.
استاندار گیلان گفت: این واحد پرورش مرغ مادر گوشتی با ظرفیت تولید ماهانه ۳۰ هزار قطعه جوجه یکروزه و با سرمایهگذاری ۱۳۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
هادی حق شناس با اشاره به اینکه این واحد تولید مرغ گوشتی عوارض زیست محیطی بسیار محدودی دارد گفت: با افتتاح این واحد برای ۶۰ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.
وی مرغداری را یکی از مزیتهای نسبی گیلان دانست و گفت: شرایط آب و هوایی و رطوبتی استان ظرفیت مناسبی برای توسعه این صنعت فراهم کرده است، البته رعایت کامل استانداردها در همه طرحها الزامی است.
استاندار گیلان با بیان اینکه بیش از ۱۰ درصد گوشت مرغ و ۱۵ درصد جوجه کشور در گیلان تولید میشود، گفت: برای تکمیل زنجیره صنعت طیور در استان، باید همه حلقهها از اجداد تا مرغ گوشتی و تخمگذار و حتی لاین تولیدی به صورت کامل در گیلان شکل بگیرد.