بهدلیل استقبال گسترده و تقاضای توانیابهای هنرمند، زمان ثبتنام در این رویداد هنری تا ساعت ۲۴ دهم شهریور تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین جشنواره بینالمللی همام ویژه توانیابهای هنرمند در حوزه هنرهای تجسمی، صنایع دستی و هنرهای سنتی و موسیقی، از اول آبان سالجاری به مدت هفت روز در محل فرهنگستان هنر برگزار میشود.
همچنین این همایش هنری هشتم آبان در سالن همایشهای بین المللی برج میلاد تهران با حضور مسئولان کشوری، چهرههای شاخص فرهنگی، هنری و با معرفی آثار هنرمندان برتر به کار خود پایان میدهد.
علاقهمندان و واجدان شرایط برای ثبتنام و اطلاع از نحوه شرکت در این رویداد هنری به پایگاه اطلاع رسانی جشنواره مراجعه کنند.
دبیر چهارمین جشنواره بینالمللی همام ویژه توانیابان چندی پیش از اعطای مدرک بینالمللی هنر به برگزیدگان این دوره از رویداد خبر داد.
محمدرضا مشهدی گفت: براساس تمهیدات بهعمل آمده از سوی دبیرخانه جشنواره مدرک بین المللی هنر به برگزیدگان برتر جشنواره چهارم اعطا خواهد شد.