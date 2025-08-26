مدیرکل کمیته امداد البرز گفت: سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۳۵۰ مددجوی مستأجر از حمایت‌های اجاره و ودیعه مسکن بهره‌مند شدند و امسال نیز ۶۷ میلیارد تومان برای وام‌های ودیعه مسکن اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، رضا البرزی گفت: در حال حاضر حدود ۳۲ هزار خانوار معادل ۵۲ هزار نفر تحت پوشش خدمات معیشتی و مستمری کمیته امداد در استان البرز قرار دارند. علاوه بر این، نزدیک به سه برابر این تعداد بعنوان مددجویان غیرمستمری‌بگیر ثبت شده‌اند که از سایر خدمات حمایتی بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به مهاجرپذیر بودن استان البرز اظهارکرد: البرز به دلیل موقعیت جغرافیایی و صنعتی خود، پذیرای جمعیت قابل توجهی از دیگر استان‌ها، حتی تهران، در حوزه مددجویی است. این افراد بیشتر در حاشیه شهر‌ها ساکن هستند و خدماتی مانند مشاوره، آموزش و توانمندسازی دریافت می‌کنند با این تفاوت که همه آنها مستمری دریافت نمی‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد البرز در ادامه گفت: با توجه به نرخ بالای بازنشستگی در استان، نیاز جدی به جذب نیرو‌های متخصص و متعهد داریم تا کیفیت خدمت‌رسانی به مددجویان حفظ شود. در کنار این باید نگاه ملی به حمایت از البرز تقویت شود، زیرا در حالی که برخی البرز را استانی برخوردار می‌دانند، واقعیت این است که مشکلات اقتصادی و اجتماعی در این استان قابل توجه است.

البرزی درباره فردیس توضیح داد: جمعیت بالا در این شهرستان باعث شده میزان مراجعه غیرمددجویان برای دریافت خدمات مختلف مانند وام، ودیعه مسکن و اشتغال بسیار بیشتر از سایر شهرستان‌ها باشد. جمعیت فردیس تقریباً برابر با جمعیت برخی استان‌ها مانند ایلام و سمنان است و همین موضوع بر حجم خدمات ما تأثیر مستقیم دارد. تلاش ما بر این است که با برنامه‌ریزی دقیق، خدمات را متناسب با نیاز‌های جمعیتی ارائه دهیم و هیچ یک از افراد در صف انتظار طولانی قرار نگیرند.

مدیرکل کمیته امداد البرز با تأکید بر حمایت از زنان سرپرست خانوار گفت: حدود ۷۵ درصد از مددجویان مستمری‌بگیر ما زنان سرپرست خانوار هستند، در حالی که این رقم در میانگین کشوری ۵۵ درصد است. این نشان‌دهنده اهمیت نقش کمیته امداد در حمایت از زنان سرپرست خانوار است.

این مسئول گفت: علاوه بر این، حدود ۱۷ هزار و ۷۰۰ سالمند تحت پوشش حمایتی ما قرار دارند. با توجه به روند سالمندی کشور، نیازمند برنامه‌های ویژه برای این قشر هستیم تا بتوانیم کیفیت زندگی آنها را بهبود بخشیم و از بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کنیم.

وی درباره خدمات مسکن اظهارکرد: سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۳۵۰ مددجوی مستأجر از حمایت‌های اجاره و ودیعه مسکن بهره‌مند شدند و امسال نیز ۶۷ میلیارد تومان برای وام‌های ودیعه مسکن اختصاص یافته است. سقف پرداخت وام‌ها در شهر‌های بزرگ ۱۰۰ میلیون تومان و در مناطق غیرمرکزی ۸۰ میلیون تومان است و بازپرداخت آنها تا ۱۰۰ ماه با کارمزد سه درصد امکان‌پذیر است.

البرزی افزود: این وام‌ها جزو اعتبارات تکلیفی بانک‌ها هستند و در صورت جذب کامل اعتبارات، حمایت بیشتری ارائه خواهد شد. تلاش ما بر این است که عدالت توزیعی رعایت شود و همه مددجویان به‌صورت عادلانه از خدمات بهره‌مند شوند.

وی درباره تغییر شیوه ارائه جهیزیه به نوعروسان نیز گفت: سال گذشته، جهیزیه به‌صورت پنج قلم کالای ثابت ارائه می‌شد، اما امسال با همکاری یکی از پلتفرم‌های فروش آنلاین، نوعروسان می‌توانند اقلام موردنیاز خود را انتخاب کنند و سفارش‌ها مستقیماً در منزل تحویل داده می‌شود. سقف این حمایت ۵۰ میلیون تومان است و از ارائه اقلام تکراری جلوگیری می‌شود.

البرزی توضیح داد: همچنین در سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از کمک‌های موردی بهره‌مند شدند. سقف کمک‌های موردی ۱۰ میلیون تومان است، اما میانگین پرداختی حدود پنج میلیون تومان بوده است. این کمک‌ها به‌صورت نقدی یا واریز مستقیم ارائه می‌شوند و در اولویت حمایت‌های فوری قرار دارند.

مدیرکل کمیته امداد البرز درباره برنامه‌های توانمندسازی گفت: توانمندسازی محور اصلی سیاست‌های ماست. تمرکز بر تأمین مسکن خانوارها، حمایت از ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار و پوشش هزینه‌های تحصیلی دانشجویان است تا شرایط زندگی و تحصیل آنها بهبود یابد.

وی افزود: در حوزه اشتغال، وام‌های اشتغال در چرخه‌های ۳ و ۴ پرداخت می‌شوند و سال گذشته ۵ هزار و ۶۶۱ نفر از این وام‌ها بهره‌مند شدند. مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به وام‌های قرض‌الحسنه در سال گذشته ۷۴۸ میلیارد تومان بوده است.

البرزی به خدمات آموزشی و مشاوره‌ای اشاره کرد و گفت: هشت هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز و ۵۷۰ دانشجو تحت پوشش خدمات تحصیلی هستند و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز به آنها ارائه می‌شود تا مهارت لازم برای اشتغال را بیاموزند. همچنین چهار هزار و ۲۰۰ خدمت مشاوره‌ای و ۵۵۰ دوره آموزش کسب‌وکار برگزار شده است.

مدیرکل کمیته امداد البرز گفت: ۹ هزار یتیم و محسنین در استان وجود دارند که از حمایت ۶۱ هزار حامی بهره‌مندند. سرانه کمک ماهانه برای هر یتیم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای محسنین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. وجوه کمک مستقیماً به حساب یتیم واریز می‌شود و در قالب طرح اکرام مدیریت می‌شود.

البرزی به اهمیت مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: رشد ۲۰ درصدی صدقات و افزایش بیش از ۵۰ درصدی کمک‌های اکرام در پنج ماه نخست سال نشان‌دهنده مشارکت فعال مردمی است. همچنین، انتظار می‌رود شرکت‌ها و دستگاه‌ها نگاه مساعدتری به محرومان داشته باشند و مسئولیت اجتماعی خود را در استان تقویت کنند.