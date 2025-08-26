به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ عضو کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه سه ایستگاه زینبیه، عمان سامانی و شاهد از اولویت‌های مرحله نخست خط دو متروی اصفهان برای افتتاح است، گفت: تلاش می‌شود این بخش از طرح حدفاصل ایستگاه زینبیه تا شاهد تا پاییز امسال افتتاح شود.

رسول میرباقری با بیان اینکه خط دو متروی اصفهان با ۲۴.۷۰۰ کیلومتر طول و ۲۳ ایستگاه و حفاری با دستگاه تی‌بی‌ام از دو سمت در حال احداث است، افزود: این خط از محور شمال شرق اصفهان، از دپوی دارک و ایستگاه زینبیه آغاز و تا شهر خمینی‌شهر ادامه دارد.

وی ادامه داد: حوزه حمل‌ونقل جزو اولویت‌های اصلی دوره ششم مدیریت شهری است و بیشترین بودجه به این حوزه اخصاص پیدا کرده، که بخش زیادی به مترو و بخش دیگر به رینگ چهارم و حمل‌ونقل عمومی اختصاص پیدا کرده است.

میرباقری گفت:در موضوعاتی مانند تأمین ریل و زیرساخت‌ها قرارداد‌ها منعقد شده است، و بخشی از تجهیزات انتقال پیدا کرده و مابقی اجرا خواهد شد.