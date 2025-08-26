



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیرنمایشگاه ایران نوشت گفت: در این نمایشگاه که برای چهارمین سال پیاپی در شیراز برپا شده است، هزار و۲۰۰ قلم کالا به فروش می‌رسد.

قربانعلی با بیان این که ایرانی بودن صفر تا صد محصولات از ویژگی‌های نمایشگاه ایران نوشت است، افزود: اجناس با کیفیت بالا و برای سلیقه‌های گوناگون عرضه شده است.

وی ادامه داد: دانش آموزان و دانشجویان همه نیاز خود در زمینه نوشت افزار را می‌توانند از این نمایشگاه تهیه کنند.

نمایشگاه ایران نوشت از امروز تا ۳۱ شهریور از ساعت ۱۶ تا ۲۳ در ضلع شرقی بوستان خلدبرین برپاست.