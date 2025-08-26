به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ نصرالله دهقان گفت: در طرح مبارزه با کالای قاچاق و همچنین طرح ارتقاء امنیت محله محور، ماموران انتظامی مهر حین گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت آریسان مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۳۰ دستگاه موتور و پنل کولر متعلق به کامیون سنگین که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.