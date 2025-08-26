پخش زنده
استاندار خوزستان از آغاز رهاسازی آب برای احیای نخیلات شهرستانهای آبادان، خرمشهر و شادگان خبر داد و بر تشکیل کارگروهی ویژه برای بازنگری الگوی کشت پاییزه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی زاده در نشست شورای کشاورزی استان خوزستان اعلام کرد که رهاسازی آب برای حمایت از نخیلات شهرستانهای شادگان، آبادان و خرمشهر آغاز خواهد شد. این اقدام در راستای مقابله با چالشهای کمآبی و حفظ تولیدات کشاورزی این مناطق صورت میگیرد.
موالیزاده با اشاره به تشکیل کارگروه سازگاری با خشکسالی، اظهار کرد: این کارگروه با تمرکز بر آمار، اطلاعات و بررسی الگوی کشت، به دنبال بهرهوری بیشتر و استفاده از روشهای نوین آبیاری است.
وی افزود: خوزستان با تولید کننده برتر گندم، کلزا، چغندرقند و نیشکر، قطب کشاورزی، دامپروری، شیلات و نخیلات کشور است و باید با برنامهریزی دقیق، این ظرفیت حفظ شود.
استاندار خوزستان با انتقاد از توزیع ناعادلانه آب در استان، گفت: چالش اصلی ما این است که در زمان رهاسازی آب، شهرستانهای بالادستی بخش عمده آب را مصرف میکنند و سهم کافی به پاییندست نمیرسد.
وی همچنین به شرایط سخت اقلیمی، گرمای شدید، تبخیر بالا و کاهش بارندگی اشاره کرد و خواستار آمادگی برای بدترین سناریوهای اقلیمی شد.
موالیزاده با تأکید بر نقش دانشگاهها در تصمیمگیریها، اظهار کرد: حضور اساتید دانشگاه در کارگروههای کشاورزی، پشتوانه علمی تصمیمات ما خواهد بود.
وی همچنین بر ضرورت همکاری مستمر بین کشاورزان، دستگاههای اجرایی مانند جهاد کشاورزی و آب و برق و دانشگاهها تأکید کرد و افزود: این همکاری میتواند تحولات اساسی در مدل آبیاری، الگوی کشت و بهرهوری ایجاد کند.
استاندار خوزستان با اشاره به تجربه ناموفق سد گتوند، گفت: کشاورزان قدیمی با تجربه خود هشدار داده بودند که ساخت این سد روی توده نمکی مشکلات متعددی ایجاد خواهد کرد، اما این هشدار نادیده گرفته شد و تبعات آن گریبانگیر منطقه شد.
وی خطاب به دستگاههای دولتی بر لزوم صرفهجویی در مصرف آب تأکید کرد و گفت: وقتی از کشاورزان میخواهیم الگوی کشت را رعایت کنند، دستگاههای دولتی نیز باید در مصرف آب، بهویژه در بخشهایی مانند نیشکر و شیلات، دقت بیشتری داشته باشند.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که خوزستان با چالشهای جدی کمآبی و گرمای بیسابقه مواجه است و حفظ تولیدات کشاورزی این استان نیازمند هماهنگی و برنامهریزی دقیق است.