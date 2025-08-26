مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: تاکنون حدود ۹۰ درصد کتاب درسی در مقاطع تحصیلی ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه در مناطق مختلف استان توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نرگس دستیار گفت: تا امروز ۹۰ درصد کتاب‌های ثبت نام شده در مقاطع مختلف تحصیلی (ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه) در مناطق مختلف استان توزیع شده و توزیع کتاب‌های دانش آموزان با نیاز‌های ویژه هم از سوی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان در حال توزیع است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: زمان ثبت نام برای پایه‌های میان‌پایه (اول تا دوازدهم) تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ است و برای پایه‌های اول، هفتم و دهم از ۷ تیر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۹ شهریور ادامه دارد.

وی افزود: با ثبت نام اینترنتی از اول اردیبهشت ۱۴۰۴ در سامانه‌های irtextbook.ir، my.medu.ir و my.gov.ir، توزیع کتاب‌های درسی سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از طریق مدارس استان آغاز شد.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با قدردانی از تلاش کارکنان این اداره کل در حوزه توزیع کتب درسی، بر تسریع ثبت نام و ثبت سفارش کتاب از سوی مدیران مدارس استان و توزیع کتاب‌ها تا آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد.