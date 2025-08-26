به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ده‌ها طرح و پروژه عمرانی و خدمات در شهرستان نقده بمناسبت گرامیداشت هفته دولت افتتاح و به بهره برداری رسید.

امیر عباس جعفری سرپرست فرمانداری نقده با اشاره به سبز شدن نقده در گاز رسانی افزود: با افتتاح گازرسانی به روستای بایزید آباد ۹۲ روستا در شهرستان نقده از نعمت گاز بهره‌مند شدند.

وی از بهره‌برداری ده‌ها طرح و خدمات افتتاحی خبر داد و تصریح کرد: اصلاح و احداث شبکه برق رسانی، فیبر نوری از توزیع برق، تبدیل شبکه، اجرای طرح هادی در ۱۱ روستا روکش آسفالت شهر نقده در خیابان نبوت از جمله طرح‌های افتتاحی با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال بوده است.