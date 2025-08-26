معاون علمی رئیسجمهور در جمع روسای دانشگاهها، پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان مازندران گفت: ظرفیت علمی استان ایجاب میکند تعداد شرکتهای دانشبنیان از ۱۴۱ به ۴۰۰ برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در نشست مشترک با روسای دانشگاهها، رئیس پارک علم و فناوری و رئیس بنیاد نخبگان مازندران، با اشاره به ظرفیتهای علمی استان گفت: مازندران یکی از استانهاییست که بیشترین و قویترین استعدادها را در حوزه علمی دارد، اما با وجود این ظرفیت، تنها ۱۴۱ شرکت دانشبنیان فعال هستند؛ این عدد باید به حداقل ۴۰۰ شرکت برسد.
وی با اشاره به مشکلات زیرساختی دانشگاهها از جمله فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی، افزود: در تلاش هستیم با استفاده از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید، دانشگاههای کشور را از نظر زیرساختی تجهیز کنیم.
افشین همچنین از تدوین تفاهمنامهای جامع میان معاونت علمی ریاستجمهوری، وزارت علوم و وزارت صنعت خبر داد و گفت: با بهرهگیری از اعتبار مالیاتی، زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه علمی و فناورانه استانها تأمین خواهد شد.
در جریان بازدید از نمایشگاه محصولات فناورانه شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری مازندران، معاون رئیسجمهور بر ضرورت ارتقای سطح فناوری شرکتها تأکید کرد و گفت: شرکتها باید هر ساله نوآوری جدیدی ارائه دهند؛ محصول تکراری مورد حمایت قرار نمیگیرد.
وی با اشاره به گلایه برخی مدیران شرکتها از کاهش حمایتها نسبت به دو سال گذشته، تصریح کرد: حمایتها زمانی معنا دارد که محصول در مسیر ارتقا و نوآوری باشد. هدف ما توسعه فناوریهای پیشرفته و رقابتپذیر است.
افشین در پایان، نقش دانشگاهها را در پمپاژ امید و تحول علمی کلیدی دانست و ابراز امیدواری کرد که سفر به مازندران نقطه عطفی در توسعه زیستبوم فناوری استان باشد.