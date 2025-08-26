پخش زنده
امروز: -
۲۰ طرح عرصه سلامت هفته دولت در آذربایجانغربی افتتاح می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجانغربی با اشاره به برنامه ریزیهای انجام شده برای افتتاح طرحهای حوزه سلامت گفت: در این راستا ۲۰ طرح برای هفته دولت امسال تدارک دیده شده و آماده افتتاح است.
محمدامین ولیزاد افزود: برای اجرای این تعداد طرح زیرساختی حوزه سلامت آذربایجانغربی، نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد ریال هزینه شده و با افتتاح این طرحها، بیش از ۲۶ هزار مترمربع به فضای درمانی و بهداشتی آذربایجانغربی افزوده خواهد شد.
ولیزاد اظهار کرد: در این هفته فاز توسعه ۲۰۷ تختخوابی بیمارستان امام خمینی شهرستان نقده و بیمارستان ۸۵ تختخوابی ابن سینای اشنویه به بهره برداری می رسد.
وی گفت: چهار مرکز خدمات جامع سلامت در شهرستانهای ارومیه، پیرانشهر و میرآباد، هشت باب خانه بهداشت در شهرستاهای ارومیه، اشنویه، نقده، پیرانشهر و ماکو و سه پایگاه سلامت در شهرستانهای مهاباد و نقده از دیگر طرحهای بخش سلامت هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجانغربی اضافه کرد: همچنین مرکز تسهیلات زایمانی در شهرستان میرآباد به همراه دو پایگاه فوریتهای پزشکی و اورژانس جادهای در شهرستانهای باروق و شاهیندژ هفته دولت در آذربایجانغربی به بهرهبرداری میرسند.