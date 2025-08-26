پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دولت، ۱۲ طرح در روستاهای شهرستان خنج به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نساء خیلتاش سرپرست فرمانداری خنج در سفر به روستا جنگویه این شهرستان گفت: خانه بهداشت این روستا با ۱۲۰ متر مربع زیربنا و هزینهای افزون بر سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسید.
وی از نوسازی و بهسازی راههای روستای حسینآباد خبر داد و گفت: این طرح با اعتبار ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال آینده به بهره برداری میرسد.
خیلتاش اضافه کرد: در راستای خدمات رسانی به روستاییان و توسعه این مناطق همچنین پارک کودک در روستای کهنویه با هزینه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.
سرپرست فرمانداری خنج گفت: همچنین به مناسبت هفته دولت کلید ۱۰ واحد مسکن مددجویی به مالکانش در روستاهای بخش مرکزی تحویل داده شد.
شهرستان خُنْج در جنوب استان فارس است و در فاصله ۲۷۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.