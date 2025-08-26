به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،میر موسی میری نژاد گفت: اعضای بدن جوان ۲۸ ساله مراغه‌ای با نام علی جودت که به دنبال سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار نیازمند در تبریز و ارومیه جان دوباره بخشید.

میری نژاد افزود: پس از وقوع سانحه و انتقال وی به بیمارستان سینای مراغه مرگ مغزی وی توسط تیم پزشکی تایید شد.

وی اضافه کرد: با رضایت خانواده و تلاش تیم‌های اهدای عضو در مراغه و تبریز کلیه‌ها و کبد علی جودت اهدا شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳ مورد اهدا عضو در شهرستان مراغه ثبت شده که این آمار گواهی بر فرهنگ بالای ایثار و فداکاری مردم مراغه و جایگاه ارزش‌های انسانی در میان شهروندان این منطقه است.

گفتنی است سالانه هزاران بیمار در کشور چشم‌ انتظار دریافت عضو هستند و افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت اهدای عضو گامی مهم در کاهش آمار مرگ بیماران نیازمند پیوند است.