رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت:اهدای اعضای جوان مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،میر موسی میری نژاد گفت: اعضای بدن جوان ۲۸ ساله مراغهای با نام علی جودت که به دنبال سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار نیازمند در تبریز و ارومیه جان دوباره بخشید.
میری نژاد افزود: پس از وقوع سانحه و انتقال وی به بیمارستان سینای مراغه مرگ مغزی وی توسط تیم پزشکی تایید شد.
وی اضافه کرد: با رضایت خانواده و تلاش تیمهای اهدای عضو در مراغه و تبریز کلیهها و کبد علی جودت اهدا شد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳ مورد اهدا عضو در شهرستان مراغه ثبت شده که این آمار گواهی بر فرهنگ بالای ایثار و فداکاری مردم مراغه و جایگاه ارزشهای انسانی در میان شهروندان این منطقه است.
گفتنی است سالانه هزاران بیمار در کشور چشم انتظار دریافت عضو هستند و افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت اهدای عضو گامی مهم در کاهش آمار مرگ بیماران نیازمند پیوند است.