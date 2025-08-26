پخش زنده
به گزارش خبرگزری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، بلاگر طنزپرداز یزدی که اقدام به ساخت و انتشار محتواهای طنز مخالف با موازین قانونی و اخلاقی، از جمله توهین به رانندگان حمل کالا در فضای مجازی میکرد، بازداشت شد.
این اقدام پس از اعلام نارضایتی شهروندان درخصوص رواج استفاده از الفاظ رکیک و محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی و تأثیرات منفی آن بر کودکان و نوجوانان، و نیز طرح شکایت شاکی خصوصی و رصد صورت گرفته توسط پلیس امنیت عمومی درباره فعالیتها و محتواهای تولیدشدهی این فعال فضای مجازی انجام شد.
همچنین رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان حمل کالا ضمن انعکاس نارضایتی عمومی رانندگان از محتوای موهن منتشرشده در فضای مجازی، طی مکاتبهای از دادستان مرکز استان یزد درخواست برخورد با این فرد را کرد.
متعاقب بررسی مستندات واصل شده به دادسرای یزد، پرونده قضایی تشکیل شد و با دستور بازپرس پرونده، متهم توسط پلیس امنیت یزد جلب و پس از اعزام به دادسرا، با صدور قرار متناسب بازداشت شد. همچنین در جهت توقیف صفحه اینستاگرامی متهم و ایجاد محدودیت در استفاده وی از فضای مجازی، قرار نظارت قضایی صادر شد.
دادستانی یزد تأکید میکند که حمایت از فعالان فضای مجازی که با زبان طنز به نقد سازنده میپردازند، برای پیشرفت کشور ضروری است؛ اما بدیهی است این فعالان باید با تولید محتوای مسئولانه به تقویت همبستگی اجتماعی کمک کنند. ضمن اینکه انتقاد از اشخاص یا اصناف نباید توجیهی برای استفاده از الفاظ توهینآمیز باشد.
شایان ذکر است، شهروندان میتوانند موارد مشابه را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ (مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا) یا لینک ارتباط مردمی پایگاه اطلاعرسانی دادسرای یزد گزارش کنند.