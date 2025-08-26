پخش زنده
فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری کلاهبردار حرفهای حوزه رمز ارزها و خرید و فروش ملک و خودرو با ۲۵ شاکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سردار سیدموسی حسینی گفت: در پی اعلام شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری فردی در حوزه سرمایه گذاری در رمز ارزها و خرید و فروش ملک و خودرو، پرونده در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی با بیان اینکه، متهم با وعده پرداخت سودهای غیر متعارف، شکات را فریب داده بود، افزود : ماموران پس از تحقیقات گسترده موفق شدند این کلاهبردار را در یکی از شهرستانهای استان اصفهان شناسایی و با هماهنگیهای لازم قضایی، با همکاری پلیس آگاهی کاشان وی را دستگیر کنند .
وی با بیان اینکه متهم پس از انتقال به سمنان، در بازجویی فنی پلیس به کلاهبرداری اعتراف کرد گفت : متهم که از ۲۵ شاکی حدود ۱۶۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود ؛ با دستور قضایی روانه زندان شد.