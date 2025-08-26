معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: مراودات و تبادلات مرزی در کانون توجه دولت بوده و رئیس‌جمهور با حساسیت آن را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور امروز در حاشیه بازدید از پایانه مرزی و گمرک سرو، با بیان اینکه توسعه فیزیکی زمان‌بر است ولی مراودات را می‌شود سرعت بخشید، افزود: موضوع ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی با کشور ترکیه در دستورکار است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های این گذرگاه مرزی، خاطرنشان کرد: پایانه مرزی سرو یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ارتباطی ایران و ترکیه بوده و نقش آن در توسعه مراودات و تسهیل رفت‌وآمد قابل‌توجه است.