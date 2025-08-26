۱۳۰ دستگاه تاکسی برقی فردا به چرخه حمل و نقل عمومی شهر اصفهان اضافه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهردار اصفهان گفت:با ورود این تعداد تاکسی برقی به شهر اصفهان پیش بینی شده تا در آینده‌ای نزدیک ۱۰ ایستگاه به ظرفیت ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی شهر نیز اضافه شود.

علی قاسم زاده یکی از راه‌های کاهش آلاینده‌ها را اصلاح ناوگان حمل‌ونقل دانست و افزود: هم اکنون ۵۰ تاکسی در شهر اصفهان تردد می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین در ایستگاه‌های شارژ، کافه تاکسی برای مدت زمان انتظار راننده در نظر گرفته شده است.