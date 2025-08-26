پخش زنده
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند، با تأکید بر اینکه دفاع مقدس ۱۲ روزه میدانِ آزمون «همبستگی» و «مقاومت» برای ملت ایران بود، از فعالان فرهنگی بینالمللی خواست تا در حفظ این دستاوردهای ارزشمند کوشا باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در مراسم گرامdداشت هفته دولت و روز کارمند که در محل این سازمان برگزار شد، با اشاره به توفیق خدمتگزاری به ملت شریف ایران و تلاش برای اعتلای نام کشورمان در عرصه جهانی، اظهار داشت: سازمانی که ما افتخار خدمت در آن را داریم، بر اساس ایده بلند مقام معظم رهبری شکل گرفته و سنگری مستحکم در جبهه رویارویی با استکبار جهانی است.
افسران جنگ نرم در نبرد ترکیبی:
ایمانیپور در ادامه سخنان خود، شرایط کنونی جهان را دوران «جنگ ترکیبی» توصیف کرد که هر دو بُعد سخت و نرم را در بر میگیرد. وی با لحنی قاطع تأکید کرد: «ما فعالان دیپلماسی فرهنگی، در حقیقت افسران خط مقدم جنگ نرم ایران در برابر استکبار جهانی هستیم.»
اهمیت والای کرامت انسانی از منظر امیرالمومنین (ع):
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با استناد به حدیثی گرانبها از امیرالمومنین (ع) درباره اهمیت حفظ قدر و منزلت انسان، به دیداری اخیر خود با آیتالله جوادی آملی برای رونمایی از کتاب «معرفی مکتب شیعه» اشاره کرد. وی نقل کرد که آیتالله جوادی آملی با تأکید بر خلقت انسان به عنوان خلیفه خداوند و سجده فرشتگان بر او، فرمودند: «اگر انسان قدر خود را به عنوان جانشین خداوند بشناسد، زندگیاش دگرگون خواهد شد و بندهای شایستهتر خواهد بود.» ایمانیپور افزود که این نگاه والا به کرامت انسانی، چراغ راه فعالیتهای فرهنگی است.
دستاوردهای گمنام جنگ دوازدهروزه و مطالبه رهبری برای همدلی:
ایمانیپور با یادآوری نقش پررنگ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بخش جنگ نرم «جنگ دوازدهروزه»، اظهار داشت که خدمات شایستهای در آن دوران انجام شده که بسیاری از آنها گمنام مانده است. وی با وجود این دستاوردها، افزود: «معتقدم میتوانیم بهتر از این عمل کنیم و خدمات ارزندهتری به کشور ارائه دهیم.»
ایشان سپس به مطالبه مقام معظم رهبری برای «همدلی» اشاره کرد و گفت: «یکی از برکات عظیم جنگ دوازدهروزه، همین همدلی و وفاق ملی بود. انتظار داریم که این روحیه همدلی در دستگاه خودمان نیز جاری باشد تا با حفظ هویت سازمانی و شناخت بهتر قدر خود، در فضایی صمیمی و همدلانه به توفیقات بزرگتری دست یابیم.»
حفظ دستاوردهای «همبستگی» و «مقاومت»:
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جنگ دوازدهروزه را هم «درس» و هم «آزمون» خواند و تصریح کرد: «از این رخداد آموختیم که با همبستگی میتوان به دستاوردهای عظیمی رسید و در آزمون مقاومت و ایستادگی نیز سربلند بیرون آمدیم. پاسداری از این دستاوردها، وظیفه ماست.»
ایمانیپور همچنین حمایت از ایرانیان خارج از کشور را از وظایف اصلی برشمرد و بیان کرد: «در جنگ دوازدهروزه، ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور، تحت پرچم ایران گرد هم آمدند و به یک همبستگی تحسینبرانگیز رسیدند. بنابراین موظفیم برای حفظ و تقویت این همبستگی، تلاش مجدانه داشته باشیم.»
همدردی با مردم مظلوم غزه و لزوم ایفای نقش:
در پایان، ایمانیپور به وضعیت دردناک مردم غزه اشاره کرد و با ابراز تأثر عمیق از رنجی که این روزها بر ملت مظلوم غزه میرود، آرزو کرد که اقدامات مؤثرتری برای رهایی آنان از ظلم فاحش انجام شود. وی خاطرنشان کرد: «نمیتوان از بین رفتن کرامت این مردم را تحمل کرد و لازم است سهم و نقش خود را در مواجهه با موضوع مردم غزه به روشنی تعریف کنیم.»