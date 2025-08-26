پخش زنده
امروز: -
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر گفت:درهفته دولت ۳ هزار و ۵۰۰ طرح اشتغال و خودکفایی ویژه خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد با اعتباری بیش از ۴۹۰ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرید محبی افزود: این طرحها شامل بخشهای صنعتی، صنفی، خدمات، حمل و نقل، کشاورزی و دامداری است.
وی همچنین بیان کرد:در میان این طرحها ۶۹ پنل خورشیدی ۵ کیلو واتی هم با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به بهره برداری میرسد.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر گفت: با بهره برداری از این پنلهای خورشیدی علاوه بر کمک به حل ناترازی انرژی، به تامین مالی خانوادههای تحت حمایت نیز کمک خواهد کرد.
محبی در خصوص ساخت مسکن برای خانوادههای تحت پوشش نیز اظهار داشت: ۸۳ واحد مسکن مددجویی با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت به خانوادهها تحویل داده میشود.
وی اضافه کرد: برای ۱۱ هزار دانش آموز تحت حمایت، معادل ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نوشت افزار خریداری شده که تقدیم آنها خواهد شد.
بازدید از خانوادههای ایتام و بیماران نیازمند از دیگر برنامههای هفته دولت است.