به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اعلام کرد:هشتم شهریور سال ۱۳۶۰ یادآور حادثه تلخ و فراموش نشدنی شهادت دو شخصیت والا و تاثیرگذار در انقلاب اسلامی یعنی رئیس جمهور و نخست وزیر ایران اسلامی محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر و جمعی از یاران مخلص و متعهد نظام اسلامی به دست منافقین کوردل است.

ارزش این شهدای والامقام به تعبیر و بیان معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) بر این بود که برای مردم خدمت می‌کردند.

به پاس قدردانی و تجلیل و تکریم از مقام شامخ این شهدای عالی مقام و به مناسبت سالروز هشتم شهریور، مراسم بزرگداشتی در روز شنبه هشتم شهریور ماه سال ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰:۳۰ صبح لغایت ۱۲ در مسجد مقبره تبریز برگزار خواهد شد.

از عموم اقشار مختلف مردم بویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، روحانیت معظم و طلاب حوزه‌های علمیه، دانشجویان و دانشگاهیان، دانش آموزان و فرهنگیان، اصناف و بازاریان، کارگران و کارفرمایان، کارمندان و مدیران ادارات و سازمان‌ها و نهاد‌ها و فرماندهان نیرو‌های نظامی و انتظامی، تشکل‌های دینی، انجمن‌های اسلامی، هیئت‌های حسینی و مادحین، بسیجیان جان برکف و دیگر اقشار گرامی دعوت می‌شود در این مراسم معنوی شرکت نموده و یکبار دیگر با آرمان‌های شهدای گلگون کفن تجدید میثاق کرده و برای تداوم راه آنان و حفظ وحدت و انسجام و آگاهی در مقابل توطئه‌های طراحی شده از طرف دشمنان اسلام تاکید نمایند.