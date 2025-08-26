سانحه رانندگی در محور قدیم ساوه به همدان چهار فوتی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه خبر داد: حادثه تصادف در محور قدیم ساوه همدان ۴ فوتی برجای گذاشت.

حافظی افزود: این حادثه در کیلومتر ۶۸ محور قدیم ساوه همدان بین یک دستگاه خودروی سواری پراید و کامیون بنز اتفاق افتاد که چهار سرنشین خودروی پراید در دم جان سپردند.

او گفت: به محض اطلاع اکیپ‌های امدادی پایگاه اورژانس جاده‌ای این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند که متاسفانه حادثه دیدگان در دم جان سپرده بودند.

علت حادثه انحراف به چپ خودروی سواری پراید نسبت به کامیون بنز از سوی پلیس اعلام شده است.