

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از مسابقات تیم‌های گل‌گهر سیرجان، سپاهان اصفهان، ایستا البرز، پرسپولیس تهران، تام اصفهان، نماینده کردستان، ملوان بندرانزلی، خاتون بم، پالایش گاز ایلام و فراایساتیس کران فارس حضور دارند.

خاتون بم مدافع عنوان قهرمانی است که در هفته نخست به مصاف نماینده کردستان می‌رود.

برنامه هفته اول (جمعه، ۲۱ شهریور) به شرح زیر است:

گل‌گهر سیرجان - سپاهان اصفهان

ایستا البرز - پرسپولیس تهران

نماینده کردستان - خاتون بم

تام اصفهان - ملوان بندرانزلی

فراایساتیس کران فارس - پالایش گاز ایلام