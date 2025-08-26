پخش زنده
امروز: -
مراسم قرعه کشی هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاههای کشور جام کوثر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از مسابقات تیمهای گلگهر سیرجان، سپاهان اصفهان، ایستا البرز، پرسپولیس تهران، تام اصفهان، نماینده کردستان، ملوان بندرانزلی، خاتون بم، پالایش گاز ایلام و فراایساتیس کران فارس حضور دارند.
خاتون بم مدافع عنوان قهرمانی است که در هفته نخست به مصاف نماینده کردستان میرود.
برنامه هفته اول (جمعه، ۲۱ شهریور) به شرح زیر است:
گلگهر سیرجان - سپاهان اصفهان
ایستا البرز - پرسپولیس تهران
نماینده کردستان - خاتون بم
تام اصفهان - ملوان بندرانزلی
فراایساتیس کران فارس - پالایش گاز ایلام