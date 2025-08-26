کارگاه آموزشی مهارتی حفظ حیات جنین ویژه مشاورین مراکز بهداشت، نفس و گروه‌های مردمی، امروز در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، اصلانی ریس مرکز نفس گلستان گفت: در گلستان با تلاش مشاوران مراکز نفس و زحمات کارکنان مراکز بهداشتی، تاکنون ۷۰۰ انصراف در سقط جنین داشتیم و نزدیک به ۵۰۰ نوزاد متولد شدند.

او افزود: ۹۵ درصد موفقیت در این حوزه در مشاوره است.

هنرور رئیس مرکز بهداشت گلستان هم گفت: جلوگیری از سقط عمدی جنین در ۱۰۹ کشور جهان دارای محدودیت است و برای آن قانون وضع شده است. در کشور ما و به تبع آن در گلستان هم این هدف با حفظ حیات جنین و مادر دنبال می‌شود.