به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسجد امام حسین (ع) امروز بیرجند میزبان مردم، مساجد فعال شهر و میهمانان و مسئولین کشوری و استانی بود.

حجت الاسلام والمسلمین زمانی معاون مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور در این مراسم با بیان اینکه مساجد پایگاه رسمی دیانت و تمدن است گفت: مساجد باید محل جذب جوانان باشند و مشکلات مردم در مساجد با برپایی میز خدمت رسیدگی شود.

حجت الاسلام والمسلمین میرمحمدیان مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات کشور نیز گفت: مسجد مکانی برای پیوند مومنین و اجرای جهاد تبیین است و باید برای این پیوند و تقویت امورات جهادی برنامه‌ریزی کرد تا میدان عمل خالی نشود.

حجت الاسلام دهقانی مسئول مرکز رسیدگی امور مساجد استان نیز از فعالیت‌های گسترده مساجد به ویژه در حوزه اشتغال خبر داد و مسجد را پایگاه رشد و پرورش در جامعه عنوان کرد.

در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از فعالیت‌ها و توانمندی‌های مساجد فعال در مسجد امام حسین (ع) بیرجند برپا شد.

همچنین در پایان مراسم از ادارات حامی مساجد، تشکل‌های منتخب مسجد و مساجد منتخب تقدیر و از کتاب درس گفتار سوره مبارکه حمد نوشته آیت الله عبادی رونمایی شد.