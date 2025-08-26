به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین براتی اظهار کرد: از زمان حضور در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، تمرکز اصلی بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام قرار گرفت و هم‌اکنون پنج پروژه عمرانی در شهرستان اهواز در دست اجرا است که با تعامل و ارتباط مستمر با سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات لازم برای تکمیل این پروژه‌ها در سال آینده پیش‌بینی شده است.

وی افزود: تلاش ما این است که پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند و زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان تقویت شود تا اهواز و خوزستان از فضا‌های فرهنگی جدید بهره‌مند شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به افتتاح نمایشگاه دستاورد‌ها و عملکرد دولت چهاردهم در اهواز گفت: این نمایشگاه فرصتی برای دستگاه‌های اجرایی است تا ضمن ارائه آمار، ارقام، تصاویر و گزارش‌ها، میزان توفیق در انجام وظایف، کاستی‌ها و نواقص خود را شناسایی کنند و برای سال پیش‌رو برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند.

براتی خاطرنشان کرد: نمایشگاه دستاورد‌های دولت چهاردهم بازتابی از یک سال تلاش دستگاه‌های مختلف در مسیر خدمت به مردم است و امیدواریم با بازخورد‌های مردمی، خدمات در سال‌های آینده هدفمندتر و مؤثرتر ادامه پیدا کند.