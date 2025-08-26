۵۸۸ میلیاردتومان در پنج ماه ابتدای امسال ازطریق گمرک سرخس به خزانه کشور واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل گمرک شهید شوشتری شهرستان سرخس گفت : این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۳۲ درصد افزایش یافته است.

علی اکبر کیانی افزود: دو میلیون و۲۴۱ هزار و ۵۰۰ تن انواع کالاهای صادراتی، ترانزیتی ووارداتی در۵ ماه ابتدای امسال از مرز سرخس مبادله شد.

وی اظهار داشت: این حجم کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته در بخش صادرات افزایش ۲۳ درصدی در بخش واردات افزایش ۲۹ درصدی داشته است.

علی اکبر کیانی در ادامه اضافه کرد: در بخش واردات ترانزیتی نیز ۷۳ درصد و در بخش ترانزیت خروجی ۵۶ درصد افزایش صورت گرفته است.

مدیرکل گمرک سرخس گفت: مرز زمینی وگمرک سرخس از نقاطی در شمال شرق کشور مسیر تردد مسافران زیادی به کشور های آسیای میانه وبخصوص ترکمنستان است به طوری که در ۵ ماهه ابتدای امسال ۱۵ هزارو ۵۲۴ مسافر خارجی ازاین مرزبین المللی تردد نمودند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد افزایش یافته است.