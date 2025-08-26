پخش زنده
نماینده مردم یزد در مجلس خبرگان رهبری، مسجد را کانون تربیت اخلاقی، رشد فرهنگی و انسجام اجتماعی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در نشست ارکان مساجد شهرستان مهریز که به مناسبت هفته مسجد برگزار شد، آیتالله وافی نماینده مردم یزد در مجلس خبرگان رهبری، مسجد را کانون تربیت اخلاقی، رشد فرهنگی و انسجام اجتماعی معرفی کرد و بر ضرورت حضور فعال روحانیان در این پایگاههای معنوی تأکید داشت.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی مسجد در تمدن اسلامی، گفت: روحانیان باید از ظرفیتهای مساجد برای پاسخگویی به نیازهای نسل جوان و مقابله با آسیبهای اجتماعی استفاده کنند.
حجتالاسلام نجمالهدی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد نیز مهریز را از شهرستانهای موفق استان در حوزه مسجد دانست و ضمن اشاره به حضور پرشور جوانان در مساجد تاریخی این شهرستان، بر تداوم این روند تأکید کرد.
در ادامه، حجتالاسلام عبدالرضا محیالدینی امام جمعه مهریز، ضمن خوشامدگویی به حاضران، بر همکاری و همافزایی ارکان مساجد با روحانیون تأکید کرد و برنامههای پیشبینیشده در حوزه مساجد شهرستان را تشریح کرد.