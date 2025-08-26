پخش زنده
۳ هزار و ۷۰۰ نفر در شهرستان قیروکارزین از نعمت آب آشامیدنی سالم بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، چاه شماره ۲ مجموعه روستایی زاخرویه در قیروکارزین با حضور جمعی از مسئولان استانی، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی این شهرستان، به بهره برداری رسید.
محمد علی قلندری قائم مقام شرکت آبفا استان فارس در مورد طرح آبرسانی به مجموعه روستایی زاخرویه شهرستان قیروکارزین گفت: این طرح شامل حفر یک حلقه چاه به عمق ۲۳۰ متر با دبی ۱۵ لیتر بر ثانیه، همچنین هزار متر خط انتقال و ۲۰۰ متر برقرسانی است.
او ادامه داد: برای اجرای این طرح، افزون بر ۱۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
قلندری گفت: با بهرهبرداری از این طرح، جمعیتی بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۰ نفر در ۹ روستای شارده، زینآباد، زاخرویه بالا، پیرغیب، سرچاه، تنگویه علیا و سفلی، مزرعه پهن و چمکور شهرستان قیروکارزین از آب آشامیدنی پایدار و با کیفیت بهرهمند شدند.