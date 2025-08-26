پخش زنده
امروز: -
حج و زیارت استان آذربایجان شرقی درباره ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻋﺰام ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده که دارای کارت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎﻧکی ﺗﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ۵۰۰ هستند اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در اطلاعیه حج و زیارت آذربایجان شرقی آمده است: متقاضیان اعزام به عمره مفرده که دارای کارت ثبت نام بانکی تا اولویت ۵۰۰ میباشند میتوانند از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی: https://my.haj.ir نسبت به انتخاب کاروان و واریز هزینه سفر اقدام نمایند.
متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعــات تکمیلــی به درگــاه اینترنتی حج و زیارت استان آذربایجان شرقی به نشانی https://azsharghi.haj.ir و یا دفاتر و شرکت های زیارتی مجاز استان مراجعه فرمایند.