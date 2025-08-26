پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه فیبر نوری شهری در لرستان
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در شهرهای مختلف استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان، با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه فیبر نوری شهری در استان، گفت: طرح توسعه فیبر نوری منازل و کسبوکارها در مناطق شهری استان به عنوان یکی از اولویتهای اصلی در مسیر هوشمندسازی شهری، با جدیت در حال اجراست این طرح با هدف ارتقاء زیرساخت ارتباطات ثابت و فراهمسازی دسترسی پایدار و پرسرعت به اینترنت برای کاربران خانگی، تجاری و اداری طراحی شده است.
مجتبی صارمی افزود: بر اساس اقدامات انجامشده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ابلاغ به اپراتورهای مجری، تاکنون حدود ۷۰۰ کیلومتر حفاری، داکتگذاری و فیبرکشی در سطح استان انجام شده که نشاندهنده پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصدی طرح است.
وی با اشاره به اهمیت همکاریهای بیننهادی در تکمیل این طرح گفت: در صورت همراهی شهرداران و اعضای شورای شهر، برنامهریزی شده که این طرح تا سال آینده در تمامی شهرهای استان به بهرهبرداری کامل برسد و زیرساخت ارتباطی استان به سطح مطلوبی ارتقاء یابد.
مدیرکل ارتباطات لرستان در ادامه افزود: برآورد کل اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح در سطح استان حدود ۲هزارمیلیارد تومان است که تاکنون بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان آن سرمایهگذاری شده و صرف عملیات اجرایی شده است.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح نقش کلیدی در توسعه خدمات دیجیتال، رونق اقتصاد هوشمند، تسهیل خدمات شهری و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.