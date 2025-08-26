همزمان با دومین روز از هفته دولت، آیین بهره‌برداری از ۹۰ کیلومتر راه‌های خراسان رضوی به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح بخشی از این طرح ها در تربت حیدریه گفت: این اقدامات در راستای عدالت‌محوری و رفع کمبود‌های زیرساختی شهر‌های منطقه انجام گرفته است.

وی با اشاره به ناترازی‌ها، تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی افزود: طرحهایی که ساخت آنها آغاز شده است در سه سال آینده به بهره‌برداری میرسند و این امر با تدبیر و مدیریت مدیران استانی محقق خواهد شد.

وزیر راه، توسعه حمل‌ونقل را از مهم‌ترین راهبرد‌های کشور دانست و بر لزوم اولویت‌بندی طرحهای بیشتر در این حوزه تأکید کرد.

فرزانه صادق، همچنین گفت: تا پایان سال آینده، ۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس تولید داخل و ۲ هزار دستگاه وارداتی به ناوگان کشور افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به بدهی‌های دولت به پیمانکاران، روند پیشرفت طرحهای عمرانی را مثبت ارزیابی کرد.

در ادامه، دکتر محسن زنگنه، نماینده مردم تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه نیز با قدردانی از وزارت راه و شهرسازی،هزینه اجرای قطعه ۱۷ کیلومتری محورشادمهر مه ولات تا تربت حیدریه را ۵۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد .

زنگنه، وزارت راه و شهرسازی را یکی از دشوارترین وزارتخانه‌ها معرفی کرد که همزمان در سه حوزه زمینی، دریایی و هوایی فعالیت دارد و با تأکید بر سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب، همکاری مجلس و دولت را وظیفه همه مسئولان کشور عنوان کرد.