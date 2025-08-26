پخش زنده
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: دولت مصمم است اختیارات گسترده خود را به استانداران واگذار کند که با عملی شدن آن، وظیفه مدیران استانی سنگینتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری که به مناسبت هفته دولت به کردستان سفر کرده بود، با نماینده ولی فقیه در استان دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدار گفت: با افزایش اختیارات استانداران، مسیر حرکت تسهیل میشود و فاصله تصمیمگیری تا تصمیمسازی کاهش مییابد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بزرگداشت یاد شهدای دولت از شهیدان رجایی و باهنر تا شهید رئیسی اظهار کرد: مردم کردستان پیشتازان دفاع از تمامیت ارضی کشورمان هستند که در این راه شهدای بسیاری تقدیم کردهاند.
وی با بیان اینکه کردستان مظهر وفاق و انسجام ملی است، افزود: دولت و شخص رئیس جمهور اهتمام ویژهای به این منطقه برای جبران کاستی و رفع مشکلات مردم و توسعه پایدار و شتابان استان دارند.
معاون حقوقی رئیس جمهور به دفاع مقدس ۱۲ روزه ملت ایران در برابر دشمن صهیونی اشاره کرد و گفت: کشورمان مورد هجمه یک رژیم تمام عیار تروریستی قرار گرفت در حالیکه کشورمان به دنبال توسعه صلح جهانی بود و جمهوری اسلامی هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و همواره قربانی تروریسم و این جنگ تحمیلی نشان داد که داعیه امریکا و غرب برای حقوق بشر پوچ بوده است.
انصاری ادامه داد: اساس مذاکره فریبی بیش نبود.
وی به محور غلط تحلیلی اسراییل و آمریکا در حمله به ایران اشاره کرد و گفت: آنان تصور میکردند ملت ایران از نظام، رهبری و دولت بریده و به دنبال ناجی خارجی هستند ولی مردم ایران شجاعت، اصالت، اگاهی و وفاداری خود را نشان داده و از اختلاف نظرها گذشته و یکپارچه آماده دفاع شده و پشت نظام جمهوری اسلامی ایستادند که جای قدردانی دارد.
وی تاکید کرد: دولت در یک سال گذشته به طور شبانه روزی و جهادی مشغول برنامهریزی و اجرا در صحنههای مختلف بوده است و عزم خود را برای آبادانی جزمتر از گذشته کرده است.
حجتالاسلام انصاری به حمایت ارزشمند و دلگرمکننده رهبر معطم انقلاب از رئیس جمهور اشاره و ابراز امیدواری کرد دولت و ملت با ارادهتر از گذشته در مسیر نورانی انقلاب اسلامی گام بردارند.