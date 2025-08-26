معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان:
نرخ باروری در لرستان پائینتر از میانگین کشوری است
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، نرخ باروری در استان را پائینتر از میانگین کشوری دانست و گفت: طبق آمار ثبتاحوال و ثبت سامانههای دانشگاهی، وضعیت استان در حد متوسط و پائینتر از میانگین کشوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نشست ستاد هماهنگی جوانی جمعیت با بیان اینکه طرح آمایش امید با هدف افزایش نرخ باروری مدنظر همه است، اظهار کرد: طرح آمایش امید با هدف نرخ باروری ۲.۵ درصد تا سال ۱۴۰۷، از طرف وزارت بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است و ما نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی با دانشگاه علوم پزشکی لرستان و قرارگاه جوانی جمعت استان هستیم تا به اهداف موردنظر برسیم.
مریم کوشکی، نرخ باروری در استان را پائینتر از میانگین کشوری دانست و گفت: طبق آمار ثبتاحوال و ثبت سامانههای دانشگاهی، وضعیت استان در حد متوسط و پائینتر از میانگین کشوری است و تا سال ۱۴۰۷ و با اجرای طرح آمایش امید، قرار است طی این مدت، نرخ باروری استان به عدد ۲.۵ درصد برسد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان پیگیری مصوبات قبلی و نحوه اجرای صحیح دورکاری همکاران را مطابق قوانین و مقررات دانست و گفت: نیروهای ستادی نمیتوانند از دورکاری استفاده کرده و طبق قانون و دستورالعملهای اجرایی طرح جوانی جمعیت، میتوان بهصورت جابهجایی پرسنل ستادی با نیروهای محیطی و همچنین طبق دستورالعملها و طرح آمایش امید اقدام کرد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تغییر نگاه مدیریتی به مقوله ازدواج و فرزندآوری را مهم دانست و گفت: راه اندازی مرکز باروری و فرهنگ سازی در این زمینه و همچنین هدایت زوجهای نابارور به مراکز باروری، میتواند مثمر ثمر باشد و با اقدامات عملی و در جایگاه علمی، میتوان زمینههای افزایش جمعیت را در استان فراهم کرد.
جلال الدین امیری جوانی جمعیت را جز مقولههایی دانست که بایستی در یک جایگاه علمی نقاط قوت و ضعف آن مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای آن نیز منعکس شود تا بتوان به اهداف کلانی که مد نظر مقام معظم رهبری است؛ دست یافت؛ زیرا بحث جوانی جمعیت از قبل مدنظر ایشان بوده و بارها در این خصوص تذکرات لازم را به مسئولین امر گوشزد فرمودهاند.