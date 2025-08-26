

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برداشت گردو از ۷ هزار هکتار باغ در استان آغاز شده است و به مدت دو ماه ادامه دارد.

زمانی اظهار کرد: بر اساس پیش بینی ها، امسال بیش از ۱۱ هزار تن گردو در فارس تولید می‌شود.

وی اضافه کرد: بیشترین سطح زیر کشت و تولید گردو مربوط به شهرستان‌های بوانات، سپیدان و اقلید است و میوه این درخت به سایر استان‌ها نیز صادر می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در سال‌های اخیر توسعه باغ‌های گردو با استفاده از ارقام مقاوم و همچنین تغییر ارقام محلی با انجام عملیات پیوند سرشاخه کاری از ارقام تجاری در دستورکار این سازمان قرار گرفته است.