برداشت گردو از هفت هزار هکتار باغهای فارس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برداشت گردو از ۷ هزار هکتار باغ در استان آغاز شده است و به مدت دو ماه ادامه دارد.
زمانی اظهار کرد: بر اساس پیش بینی ها، امسال بیش از ۱۱ هزار تن گردو در فارس تولید میشود.
وی اضافه کرد: بیشترین سطح زیر کشت و تولید گردو مربوط به شهرستانهای بوانات، سپیدان و اقلید است و میوه این درخت به سایر استانها نیز صادر میشود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در سالهای اخیر توسعه باغهای گردو با استفاده از ارقام مقاوم و همچنین تغییر ارقام محلی با انجام عملیات پیوند سرشاخه کاری از ارقام تجاری در دستورکار این سازمان قرار گرفته است.