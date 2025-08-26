شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد با تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های متعدد، گام‌های بلندی در مدیریت منابع آبی، مقابله با خشکسالی و تولید انرژی پاک برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد با اشاره به تکمیل و اجرای پروژه‌های عمرانی در یک سال گذشته، گفت: خط جدید انتقال آب شرب اردکان-میبد با ظرفیت انتقال ۴۰۰ لیتر بر ثانیه، در سال گذشته به بهره‌برداری رسید.

محجوبی با بیان اینکه برای این پروژه ۱۰۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: عملیات اجرایی این پروژه، شامل خط انتقال آب به طول ۱۶ کیلومتر و به قطر ۶۰۰ میلی‌متر بوده که هدف از اجرای آن، بازسازی و مرمت شبکه فرسوده، جایگزینی خط جدید و تأمین آب شرب پایدار مردم شهرستان‌های اردکان و میبد در پیک مصرف است.

وی اظهار داشت: بند خاکی کوه کاسه شهرستان تفت با ظرفیت مهار سیلاب حدود ۶۰۰ هزار متر مکعب در ماه‌های گذشته به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد با بیان اینکه اعتبار این پروژه ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است، گفت: هدف از اجرای این پروژه علاوه بر مدیریت سیلاب احتمالی، تقویت و تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی و چاه‌های در مسیر است.

محجوبی در ادامه به یکی دیگر از طرح‌های تکمیلی عمرانی این شرکت اشاره کرد و افزود: نیروگاه برقابی خلیل‌آباد اردکان با ظرفیت توربین ۲ مگاوات آماده بهره‌برداری در هفته دولت است.

وی با بیان اینکه این پروژه در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع و در راستای تولید برق و کمک به کاهش ناترازی برق در کشور اجرا شده است، خاطرنشان کرد: این پروژه توسط بخش خصوصی و با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال به اتمام رسیده است.

جواد محجوبی در ادامه گفت: در راستای پایداری و افزایش تاب‌آوری آب شرب استان، تکمیل عملیات اجرایی مخازن نیمه‌تمام ۴۰ هزار متر مکعبی سنگاوی و ۲۰ هزار متر مکعبی تصفیه خانه آب یزد با پیشرفت ۱۰۰ درصدی آماده بهره‌برداری هستند.

رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد به خطوط پدافندی آب شرب یزد و اردکان در راستای تأمین آب شرب در شرایط اضطرار اشاره و ابراز کرد: خط پدافندی خلیج فارس به مخازن آب شرب اردکان در یک سال گذشته تکمیل شد و اکنون آماده بهره‌برداری است.

وی در ادامه گفت: همچنین با تمهیدات لازم میزان آب شرب انتقالی به مخازن ذخیره آب شرب یزد و اردکان از طریق خطوط پدافندی، در شرایط پیک مصرف افزایش یافته است.

محجوبی گفت: عملیات مخزن ۳۰ هزار متر مکعبی زین‌آباد در یک سال گذشته با پیشرفت ۱۲ درصدی همراه است و در صورت تکمیل این پروژه، آب شرب دو شهرستان مهریز و تفت پایدارتر می‌شود.

وی با بیان اینکه برای تأمین آب شرب پایدار استان در افق کوتاه مدت و بلند مدت، طرح‌های آبرسانی و مدیریت تأمین در دستور کار است، گفت: با گذشت ۱۱ سال، فقط ۶۳ کیلومتر معادل ۱۵ درصد از پروژه سد خرسان اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد با بیان اینکه ۳ مجوز از ۵ مجوز خط انتقال سد خرسان اخذ شده است، افزود: مجوز‌های تخصیص آب، شورای فنی مطالعات خدمات مهندسی مرحله اول و پدافند عامل اخذ شده است.

محجوبی گفت: تشکیل ۲۱ جلسه کارگروه آب استان با ریاست استاندار، پیگیری مولدسازی زمین‌های شرکت آب منطقه‌ای و پیگیری تسریع آغاز عملیات از شرکت آب و نیروی ایران از جمله اقدامات یک سال گذشته برای طرح انتقال آب از سد خرسان بوده است.

وی همچنین به پروژه خط دوم انتقال آب خلیج فارس به استان اشاره و ابراز کرد: با تشکیل کارگروه آب استان و پیگیری‌های مستمر این پروژه در سطح ملی و برگزاری مناقصه، روند اجرای این پروژه به استان در یک سال گذشته تسریع شده است.