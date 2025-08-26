پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در سومین روز از هفته دولت ۶۰ طرح عمرانی و خدماتی در اشنویه افتتاح شد که در مجموع ۶۷ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.
فرماندار اشنویه گفت: این طرحها شامل خانههای بهداشت در روستاهای مرزی، طرحهای توسعه برق، چمن مصنوعی آموزشگاه شبانه روزی آغبلاغ، اسفالت جاده روستایی پولیه بود
سید علی ترابی افزود: امسال ۷۴ طرح عمرانی و خدماتی و بهداشتی در این شهرستان افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد