به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در سومین روز از هفته دولت ۶۰ طرح عمرانی و خدماتی در اشنویه افتتاح شد که در مجموع ۶۷ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

فرماندار اشنویه گفت: این طرح‌ها شامل خانه‌های بهداشت در روستا‌های مرزی، طرح‌های توسعه برق، چمن مصنوعی آموزشگاه شبانه روزی آغبلاغ، اسفالت جاده روستایی پولیه بود

سید علی ترابی افزود: امسال ۷۴ طرح عمرانی و خدماتی و بهداشتی در این شهرستان افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد