رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: ثبت ولادت و انحصار وراثت به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هاشم کارگر به مناسبت هفته دولت در گفتوگو با برنامه «ایران امروز»، رادیو ایران تاکید کرد: سازمان ثبت احوال طی یک سال اخیر برای تحقق «سازمان هوشمند» گامهای عملی برداشته و با هوشمندسازی و الکترونیکی کردن خدمات، هزینهها را کاهش و سرعت ارائه خدمات را افزایش داده است.
وی افزود: از اواخر سال گذشته، صدور گواهی ولادت بهطور کامل الکترونیکی و از طریق اتصال به سامانه وزارت بهداشت انجام میشود و والدین بدون مراجعه حضوری، مراحل را طی میکنند. همچنین در آینده شناسنامه نوزاد نیز به همین شیوه صادر خواهد شد.
کارگر با اشاره به انتقال وظیفه صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضاییه به سازمان ثبتاحوال در چارچوب برنامه هفتم توسعه، افزود: «اکنون ظرف حداکثر ۲۰ روز پس از صدور گواهی فوت، گواهی انحصار وراثت بهصورت الکترونیکی برای همه وراث و ذینفعان ارسال میشود و آنها میتوانند از طریق نشانی https://verasat.ncr.ir پس از احراز هویت، گواهی را دریافت یا در صورت نیاز، اعتراض خود را ثبت کنند.»
وی همچنین از راهاندازی سامانه هُدا بهعنوان «هویت دیجیتال ایرانیان» خبر داد که سه سطح امنیتی مختلف دارد و با جلوگیری از انتشار غیرضروری اطلاعات هویتی، روند احراز هویت در دستگاههای دولتی و خصوصی را ایمن، سریع و قابل رهگیری میکند.
رئیس سازمان ثبتاحوال کشور صدور شناسنامه الکترونیک را دیگر برنامه مهم این سازمان دانست و تأکید کرد: «همه اطلاعات در یک نسخه دیجیتال امن قرار میگیرد و خطر مفقودی، جعل یا سرقت مدارک هویتی از بین میرود.»
وی به شهروندان توصیه کرد در ارائه کپی مدارک و اطلاعات پشت کارت ملی به دیگران نهایت احتیاط را داشته باشند.