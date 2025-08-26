پخش زنده
درحالی بابک زنجانی مدعی واردات یک تن طلا به کشور شده است که رئیسکل گمرک با رد این ادعا اعلام کرد: ۱۳ کیلو طلای منتسب به زنجانی به علت اینکه استاندارد ندارد، باید مرجوع شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیسکل گمرک در واکنش به اخبار منتشرشده درباره توقیف ۱۳ کیلو طلای وارداتی منسوب به بابک زنجانی در روزهای اخیر اظهار داشت: فارغ از اینکه صاحب محموله چهکسی باشد، ملاک عمل ما آییننامههای موجود است.
فرود عسگری افزود: در آییننامه واردات شمش طلا تأکید شده است که وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و با عیار ۹۹۵.۵ باشد، در این زمینه به بانک مرکزی اعلام کردیم که چون وزن شمشهای این محموله کمتر از حد مقرر در آییننامه است، برای ما ابهام ایجاد شده است و خواستار راهنمایی شدیم. بانک مرکزی نیز در پاسخ اعلام کرد که بهدلیل کمتر بودن وزن شمشها از یک کیلوگرم، این محموله باید مرجوع شود.
رئیسکل گمرک در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "آیا واردات یک تن طلا توسط بابک زنجانی را تأیید میکنید؟"، تصریح کرد: چنین موضوعی صحت ندارد، محموله وارداتی فقط ۱۳ کیلوگرم بوده است و ما اطلاعی از واردات یک تن طلا نداریم.
فرود عسگری در پایان خاطرنشان کرد: این ۱۳ کیلو طلا به علت انطباق نداشتن با استانداردهای بانک مرکزی به صاحب کالا مرجوع شده است و وی میتواند آن را به هر کشوری که بخواهد ارسال کند.