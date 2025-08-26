پخش زنده
امروز: -
درحالی بابک زنجانی مدعی واردات یک تن طلا به کشور شده است که رئیسکل گمرک با رد این ادعا اعلام کرد: ۱۳کیلو طلای منتسب به زنجانی به علت اینکه فاقد استاندارد بود، باید مرجوع شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرود عسگری رئیسکل گمرک در واکنش به اخبار منتشرشده درباره توقیف ۱۳ کیلو طلای وارداتی منسوب به بابک زنجانی در روزهای اخیر اظهار داشت: فارغ از اینکه صاحب محموله چهکسی باشد، ملاک عمل ما آییننامههای موجود است.
وی افزود: در آییننامه واردات شمش طلا تأکید شده است که وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و با عیار ۹۹۵.۵ باشد، در این زمینه به بانک مرکزی اعلام کردیم که چون وزن شمشهای این محموله کمتر از حد مقرر در آییننامه است، برای ما ابهام ایجاد شده است و خواستار راهنمایی شدیم. بانک مرکزی نیز در پاسخ اعلام کرد که بهدلیل کمتر بودن وزن شمشها از یک کیلوگرم، این محموله باید مرجوع شود.
رئیسکل گمرک در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "آیا واردات یک تن طلا توسط بابک زنجانی را تأیید میکنید؟"، تصریح کرد: چنین موضوعی صحت ندارد، محموله وارداتی تنها ۱۳ کیلوگرم بوده است و ما اطلاعی از واردات یک تن طلا نداریم.
عسگری در پایان خاطرنشان کرد: این ۱۳ کیلو طلا بهدلیل عدم انطباق با استانداردهای بانک مرکزی به صاحب کالا مرجوع شده است و وی میتواند آن را به هر کشوری که بخواهد عودت دهد.