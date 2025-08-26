پخش زنده
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی با بیان اینکه وحدت و انسجام ملی سرمایه عظیم این استان است، گفت: توسعه آذربایجانغربی مرهون این سرمایه بزرگ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رسول مقابلی امروز در مراسم افتتاح پروژه گازرسانی به ۲۰ روستای شهرستان ارومیه، افزود: مردم آذربایجانغربی از هر دین و مذهب، همدلی و انسجام خود را در جنگ ۱۲ روزه و در دفاع از رهبری و تمامیت ارضی نشان داده و ثابت کردند ید واحد هستند.
وی همچنین با بیان اینکه نمونه همدلی مردم این استان در پیادهروی اربعین نیز دیده شد، خاطرنشان کرد: برادران اهل سنت و هموطنان مسیحی با برپایی موکبها، به زائران اربعین حسینی خدماترسانی کرده و یکدلی خود را نشان دادند.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی پیشرفت و توسعه استان را نیز مرهون سرمایه انسانی ارزشمند و وحدت و یکپارچگی این استان دانسته و افزود: برای توسعه بیشتر باید این انسجام و وحدت تقویت شود.
مقابلی همچنین با بیان اینکه آذربایجانغربی در کنار برخورداری از ظرفیتهای بالا، کاستیهایی در حوزههایی مثل آموزش، راههای روستایی و مدارس دارد، اضافه کرد: انتظار میرود مسئولان و دستاندرکاران با بهرهگیری از امکانات و ظرفیتها در جهت رفع این کاستیها اقدامات لازم را انجام دهند.
وی در ادامه با اشاره به رسالت مسئولان استان، افزود: رسالت ما در آذربایجانغربی تبدیل کردن این استان به یک منطقه اقتصادی در شمالغرب کشور است.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی به هممرز بودن استان با سه کشور همسایه نیز اشاره کرده و یادآور شد: مرزها فرصتی است که میتواند برای توسعه آذربایجانغربی موثر باشد.
مقابلی در پایان با بیان اینکه اعتبار حوزه راه استان سال گذشته زیر ۵۰۰ میلیارد تومان بود، افزود: این اعتبار در حال حاضر با اهتمام مقامعالی استان به نزدیک ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.